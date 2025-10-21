Hallan camioneta que mató a motociclista en Montemorelos

La policía municipal acordonó el perímetro para posteriormente esperar la llegada de elementos periciales y que se recaben algunos indicios.

La camioneta que participó en un accidente donde un motociclista perdió la vida fue localizada y presumen que se trate de la misma unidad.

La camioneta fue localizada por la calle Azares, en la colonia Morelos dos, en un camino de terracería que se encontraba abandonada.

La camioneta abandonada se trataba de una Mazda color gris oxford y, al momento del accidente, portaba placas de circulación.

La unidad abandonada no contaba con placas de circulación, por lo que agentes ministeriales revisan el número de serie para corroborar si es la misma camioneta participante en el choque.

La camioneta presenta daños en el frente y cofre que posiblemente fue el momento del choque contra el motociclista.