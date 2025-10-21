Atropellan, matan a motociclista y escapan en Montemorelos

Una cámara de seguridad captó el momento en que un joven de 18 años fue embestido por el conductor de una camioneta a unos metros de la plazuela

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El joven, quien fue atropellado en Montemorelos ayer por la noche y casi las primeras horas de la madrugada, falleció en el hospital.

El accidente vial se registró en la calle Simón Bolívar, en su cruce con la calle Abasolo, en el barrio Matamoros, frente a lo que anterior era la tienda Jaramillo y a unos metros de la plazuela.

La víctima fue identificada como Rodrigo Jesús Torres Delgado, de 18 años, habitante de la colonia Bugambilias y quien apenas recibiría su título de graduación de una escuela militarizada.

El motociclista circulaba por la calle Simón Bolívar y la camioneta una Mazda CX30 en color gris Oxford, por la calle Abasolo, la cual no hizo alto total y se lleva de encuentro la motocicleta, en un video se observa que los ocupantes bajan de la camioneta y posteriormente escapan del lugar del accidente, dejando a su suerte al motociclista.

El joven fue trasladado de emergencia inconsciente al hospital general de Montemorelos por las heridas que presentaban, pues se habría golpeado fuerte en su cabeza al momento de caer de la motocicleta.

Elementos del departamento de vialidad y tránsito trabajan en las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del vehículo responsable en el accidente.