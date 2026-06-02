Gobierno de Santa Catarina rehabilita la avenida Colosio

El municipio de Santa Catarina realizó trabajos de bacheo integral sobre la avenida Colosio para mejorar las condiciones de circulación

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El Gobierno de Santa Catarina llevó a cabo labores de rehabilitación sobre la avenida Colosio mediante un programa de bacheo integral realizado en conjunto con empresarios asentados en el sector.

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos intervino distintos tramos de esta importante vialidad con el objetivo de corregir daños en la carpeta de rodamiento y mejorar las condiciones de tránsito para automovilistas y unidades de carga.

El alcalde Jesús Nava Rivera destacó que las acciones forman parte de una estrategia de colaboración con empresas de la zona, particularmente con el sector de las pedreras, para atender necesidades de infraestructura vial.

El edil señaló que la participación de la iniciativa privada ha sido clave para acelerar las mejoras en una avenida que registra un importante flujo vehicular debido a la actividad industrial y comercial que se desarrolla en el área.

Buscan fortalecer la seguridad vial

De acuerdo con las autoridades municipales, la rehabilitación tiene como objetivo brindar mayor seguridad a quienes utilizan diariamente esta arteria, considerada una de las más transitadas del municipio.

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La avenida Colosio es utilizada de manera constante por trabajadores, transportistas y empresas ubicadas en el corredor industrial, por lo que mantenerla en condiciones adecuadas resulta fundamental para la movilidad de la zona.

Los trabajos incluyeron una etapa previa de preparación con material pétreo para reforzar la base de las áreas afectadas. Posteriormente, las cuadrillas aplicaron nueva carpeta asfáltica para garantizar una reparación más duradera.

El municipio informó que continuará desarrollando acciones de mantenimiento vial en distintos sectores de Santa Catarina como parte de los programas permanentes de mejora urbana.