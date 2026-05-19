Gobernador se reúne con Asociación Sueca de Fútbol por Mundial

En su reunión, el mandatario estatal mostró la oferta gastronómica, turística y de conectividad que tiene la ciudad para dar 'la mejor experiencia'

Como parte de su gira de trabajo por Europa, el gobernador Samuel García se reunió este lunes con el presidente de la Asociación Sueca de Fútbol, Simon Åström, para señalar que Nuevo León se encuentra listo para recibirlos durante la justa mundialista.

En su reunión, el mandatario estatal mostró la oferta gastronómica, turística y de conectividad que tiene la ciudad para dar la mejor experiencia para brindar a los miles de aficionados suecos que apoyarán a su selección en el partido contra Túnez.

"Estamos esperando de 4 a 5 mil fans de Suecia que van a ir al primer juego contra Túnez, hoy Nuevo León tiene 130 hoteles, 18 mil cuartos, esto quiere decir que tan solo Suecia va a llenar un tercio de los cuartos de Nuevo León".

Luego de concluir este diálogo, el gobernador realizó un recorrido por el Strawberry Stadium, sede principal de la selección de Suecia en la capital Estocolmo.

Este domingo el mandatario estatal anunció que comenzaría su gira de trabajo por Europa para posicionar a la entidad como un destino de inversión, turismo y desarrollo económico.

También se tienen planeados diversos encuentros en otros países como Países Bajos, España y Francia, con el fin de ampliar el desarrollo energético e industrial del Estado.

Gobernador arranca gira por Europa para atraer inversión a NL

Como parte de la búsqueda de inversión, el gobernador Samuel García anunció este domingo que iniciará una gira por Europa.

A través de redes sociales, el mandatario estatal dio a conocer que arrancará su gira por el continente europeo después de recibir importantes inversiones.