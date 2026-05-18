Gobernador arranca gira por Europa para atraer inversión a NL

Previo a esta gira, el mandatario estatal logró asegurar más de $2,100 millones de dólares para la entidad en empresas de Japón y Corea del Sur

Como parte de la búsqueda de inversión, el gobernador Samuel García anunció este domingo que iniciará una gira por Europa.

A través de redes sociales, el mandatario estatal dio a conocer que arrancará su gira por el continente europeo después de recibir importantes inversiones.

"Pues vamos de gira por Europa estrenando el nuevo vuelo Monterrey-París, París-Monterrey de Aeroméxico y muy contento porque, además de casi 3 billones de dólares de inversiones de empresas suecas, holandesas, francesas, españolas".

El objetivo de la gira de trabajo por Suecia, Países Bajos, España y Francia será el promover oportunidades de inversión y destacar a Nuevo León como un destino estratégico para inversiones, turismo y economía.

¿Qué compromisos tendrá el gobernador Samuel García en esta nueva gira de trabajo?

El mandatario estatal arribará a Estocolmo para celebrar reuniones con empresas inversionistas potenciales para promover a la entidad.

En esta gira también tiene previsto reunirse con el organismo rector del fútbol en Suecia, por lo que en su mensaje también extendió la invitación a su selección como a la de Holanda, con respectivas aficiones, para acudir al Estado en este Mundial 2026.

"Y rumbo al mundial, invitar a la selección y base fan de Suecia y de Holanda, así que nos va a estar informando. En este momento despegamos"

También participará en un evento de promoción del Mundial y tendrá un espacio de diálogo estratégico y vinculación institucional con actores clave de México, Estados Unidos y Canadá.

Posteriormente, se trasladará a Ámsterdam, Países Bajos, en donde se reunirá con directivos de empresas para generar oportunidades de colaboración e inversión. Sostendrá una reunión con KNVB, la Asociación de Fútbol Holandesa, para explorar iniciativas conjuntas de promoción y difusión rumbo al Mundial.

También planea reunirse con directivos de una de las cerveceras más importantes del mundo, con presencia global, Heineken.

Asimismo, viajará a Madrid a fin de fortalecer la colaboración con empresas para el desarrollo energético e industrial de Nuevo León.

Por último, se tiene agendado un encuentro con directivos de Vinci Airports, operador aeroportuario líder a nivel mundial, con presencia en más de 70 aeropuertos en 14 países en París, Francia.

Samuel García trabaja en la promoción de la inversión en Nuevo León a lo largo de este 2026

Esta es una de las giras internacionales que el gobernador Samuel García lleva a cabo en este 2026, debido a que en este mes de abril también visitó Japón y Corea del Sur para la atracción de inversiones y consolidar al Estado de Nuevo León como epicentro del fútbol mundial en 2026.

Durante esta gira logró asegurar más de $2,100 millones de dólares para la entidad y la colocó como uno de los principales destinos de capital extranjero en el país. Mientras que en Nueva York acudió a distintos eventos para posicionar a Nuevo León como un lugar idóneo para la inversión energética.

NL amarra $2,100 mdd en inversiones en gira de Samuel por Asia

En tan solo cuatro días de gira por Asia, el gobernador Samuel García logró asegurar inversiones por $2,100 millones de dólares para Nuevo León, consolidando al estado como uno de los principales destinos de capital extranjero en México.

De este monto, $1,500 millones provienen de empresas japonesas, mientras que $600 millones corresponden a la armadora coreana KIA, que ya opera en la entidad pero planea expandir su presencia.