NL amarra $2,100 mdd en inversiones en gira de Samuel por Asia

Las inversiones incluyen capital japonés y expansión de KIA, con nuevas fábricas y miles de empleos proyectados para Nuevo León

En tan solo cuatro días de gira por Asia, el gobernador Samuel García logró asegurar inversiones por $2,100 millones de dólares para Nuevo León, consolidando al estado como uno de los principales destinos de capital extranjero en México.

De este monto, $1,500 millones provienen de empresas japonesas, mientras que $600 millones corresponden a la armadora coreana KIA, que ya opera en la entidad pero planea expandir su presencia.

Japón aportará nuevas fábricas y miles de empleos

Durante su visita a Japón, el mandatario sostuvo encuentros con representantes de más de 30 empresas, lo que derivó en el compromiso de inversión de firmas del sector automotriz, electrodomésticos y climatización.

Según García, entre tres y cuatro nuevas fábricas se instalarán próximamente en el estado:

“Vienen al menos tres o cuatro fábricas nuevas al estado, con inversiones muy importantes de alrededor de $1.5 billones de dólares”, afirmó.

Estas inversiones podrían generar entre 7,000 y 8,000 empleos, fortaleciendo el desarrollo industrial de la región.

KIA invertirá $600 millones para expandirse

Como parte de la segunda etapa de la gira, el gobernador visitará Corea del Sur para reunirse con directivos de KIA, empresa que ya cuenta con operaciones en el municipio de Pesquería.

La armadora contempla una expansión de $600 millones de dólares, lo que reforzará su capacidad productiva en Nuevo León.

Promoción internacional rumbo al Mundial 2026

Además del impulso económico, García destacó que la gira también ha servido para promover a Nuevo León como destino turístico de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mandatario señaló que existe interés de aficionados japoneses por visitar Monterrey durante el evento:

“Va a haber derrama de inversión, turismo y fútbol; son puras buenas noticias para Nuevo León”.

Durante su estancia en Japón, el gobernador también fortaleció vínculos en materia académica, empresarial y turística, lo que abre la puerta a futuras colaboraciones entre ambos países.

Asimismo, destacó el interés en replicar modelos de movilidad urbana como el de Tokio, particularmente en proyectos de transporte masivo.

“Nuevo León, como Tokio, va a tener un monorriel que va de Downtown hasta el aeropuerto”, señaló.

Gira continúa en Corea del Sur

Tras concluir su agenda en Japón, Samuel García continuará su gira en Corea del Sur, donde buscará concretar nuevas inversiones con empresas de alto perfil.

El mandatario aseguró que estos viajes internacionales son clave para atraer proyectos que impulsen el empleo, el desarrollo industrial y la calidad de vida en el estado.