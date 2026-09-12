Giran orden de aprehensión contra presunto feminicida de Celeste

Autoridades esperan que un juez de control determine la fecha de la audiencia para poder imputar y solicitar la vinculación por el delito de feminicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado giró una orden de aprehensión por el delito de feminicidio contra Francisco Alejandro N., de 22 años de edad, señalado como principal sospechoso de la muerte de Celeste Abigail, ocurrida en el municipio de Pesquería.

El vicefiscal del estado, Alejandro Carlín Balboa, confirmó que la orden de aprehensión ya fue ejecutada y que ahora se espera que un juez de control determine la fecha para llevar a cabo la audiencia correspondiente.

“Ya se detuvo a la persona, el día de hoy ya fue ejecutada la orden de aprehensión estamos esperando nada más el juez de control fije la fecha de la audiencia para poder imputar y solicitar la vinculación por el delito de feminicidio”, dijo Carlín Balboa.

De acuerdo con las autoridades, Francisco Alejandro N. era pareja sentimental de Celeste Abigail y ambos compartían el domicilio donde ocurrieron los hechos, ubicado en la colonia Lomas del Mirador, en el municipio de Pesquería.

El joven había sido detenido horas después del feminicidio, aunque inicialmente fue puesto a disposición por faltas administrativas. Fue casi tres días después cuando se obtuvo y ejecutó la orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Celeste Abigail murió a consecuencia de asfixia por ahorcamiento, de acuerdo con los resultados de la investigación.

Con la ejecución de la orden de aprehensión, el Ministerio Público buscará ahora formular la imputación correspondiente y solicitar ante el juez de control la vinculación a proceso de Francisco Alejandro N. por el delito de feminicidio.