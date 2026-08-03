Fuertes lluvias sorprenden a Nuevo León tras intenso calor

Aunque estas fuertes precipitaciones se encontraban pronosticadas, causaron fuertes estragos como en la colonia Rincón del Poniente en Santa Catarina

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Santa Catarina, Juárez, Apodaca y Santiago son algunos de los municipios que registraron fuertes lluvias durante la jornada de este domingo en el estado de Nuevo León.

Aunque las fuertes precipitaciones se encontraban pronosticadas, causaron fuertes estragos como en la colonia Rincón del Poniente en Santa Catarina, donde la corriente de agua arrasó con los puestos de un mercado ambulante que se encontraba instalado en el lugar.

PCNL activa operativos de prevención en puntos estratégicos por fuertes lluvias

Protección Civil Nuevo León mantiene un operativo de prevención y seguridad, con el despliegue de personal y unidades ubicadas en puntos estratégicos para brindar una atención oportuna.

Ante esto, instaron a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones:

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas

Conducir con precaución

Mantenerse informado a través de los canales oficiales

Alertan sobre lluvias para domingo y lunes en Área Metropolitana

Ante el pronóstico de lluvias de ligeras a moderadas para el Área Metropolitana de Monterrey durante la tarde de domingo y parte del lunes, Protección Civil de Nuevo León exhortó a prevenir accidentes relacionados con las crecientes de agua y el viento.

El director de la corporación, Erik Cavazos, enfatizó la precaución por los ventarrones que se pudieran presentar.