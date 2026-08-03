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Alertan sobre lluvias para domingo y lunes en Área Metropolitana

Por: David Cázares

02 Agosto 2026, 10:36

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Por otro lado, aunado a la recomendación de no cruzar arroyos y encharcamientos, Cavazos pidió particular atención a los viajeros

Ante el pronóstico de lluvias de ligeras a moderadas para el Área Metropolitana de Monterrey durante la tarde de domingo y parte del lunes, Protección Civil de Nuevo León exhortó a prevenir accidentes relacionados con las crecientes de agua y el viento.

El director de la corporaciónErik Cavazos, enfatizó la precaución por los ventarrones que se pudieran presentar.

“Se tienen vientos que pueden estar representando de 30 a 40 kilómetros por hora por lo que no hay que quedarnos abajo de árboles, postes, anuncios panorámicos que pudieran desprenderse o caer”, urgió

En ese sentido, agregó que la velocidad de las ráfagas pronosticadas para la zona norte y oriente del estado llegarán hasta los 60 km/h.

Por otro lado, aunado a la recomendación de no cruzar arroyos y encharcamientos, Cavazos pidió particular atención a los viajeros.

“Recuerden que es muy importante para todos aquellos que van a tomar carretera siempre extremar precauciones: respetar los límites de velocidad, cinturón siempre colocado, no ir distraído con el teléfono, ni bajo la influencia del alcohol.

“Vamos a tener un despliegue de nuestras unidades operativas en las principales carreteras y en los principales parajes en coordinación con protección civil de los municipios, Guardia Nacional, Fuerza Civil y la Sedena”, dijo.

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