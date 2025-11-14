'Fue un malentendido': novio da su versión tras 'No Boda'

Davis Lázaro descartó haber cancelado el enlace nupcial, tras la celebración de una 'No Boda' que se hizo viral en Escobedo

Luego de que se hiciera viral en redes sociales la “no boda” de una joven que denunció que presuntamente horas antes de su enlace matrimonial su pareja le canceló y ella decidió continuar con la fiesta planeada y recuperar lo invertido, ahora es el novio, quien da la cara y cuenta su versión de los hechos.

Después de un año de relación y con toda la emoción, Jaime David Lázaro, el novio, estaba preparando una sorpresa previo al enlace matrimonial la cual según explicó, se salió de control.

“Yo le digo que voy a recoger unos trajes, cosa que no es verdad no fui a recoger los trajes fui hacer una compra de unas flores, un arreglo”.

“Pero a la par que yo estaba haciendo eso pues ella me empieza a mandar mensajes de que dónde estás, por qué te fuiste, eres un mentiroso, todo esto por que era un malentendido, si tú quieres pudo haber sido un malentendido y que de haber querido se pudo haber solucionado”, explicó.

El pacto fue así. Ambos planearon solventar los gastos de la boda, y Jaime al sacar su caja de ahorro se lo devolvería.

Pero previo al gran evento, Jaime notó algunas actitudes que pusieron en duda la decisión del “sí, acepto”, de su novia.

A pesar del momento amargo de la situación, sus sentimientos y deseos para su pareja permanecen, pero quiere pasar página.