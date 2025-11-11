Prometido cancela compromiso y ella decide festejar su 'No Boda'

Fue la novia, junto al salón de eventos, quien decidió continuar con el festejo que originalmente sería por su boda, sacando el mejor lado de la situación

Imagina despertar el día de tu boda y que tu prometido por medio de mensaje te diga que ya no se quiera casar, esa es la historia de Nayeli Gutiérrez, quien, a pesar de vivir este trago amargo, no se dejó caer y mejor aprovechó para festejar su “No Boda”.

Y fue la novia, junto al salón de eventos, quien decidió continuar con el festejo que originalmente sería por su boda, sacando el mejor lado de la situación.

“Hablé con la encargada del salón y le dije que ya no se iba a hacer nada, que me disculpara y todo. La verdad no quería otra cosa, pero ella me mandó un mensaje después y me dijo: si quieres podemos ponerlo para que tú recuperes algo del dinero del salón”.

La idea final fue utilizar el salón de eventos ubicado en Escobedo y cobrar un cover de 350 pesos, para poder recuperar un poco del gasto de esta boda, que no pudo ser.

De inmediato, sus amigas compartieron su historia e invitación a la fiesta, volviéndose viral.

Y la estrategia funcionó, a partir de las 8 de la noche, llegaron invitados entre amigos de ella y gente que vió la publicación y aprovecharon la oportunidad.

Una pareja comentó que no es la primera vez que llegan de invitados a un evento que parte de situaciones así.

Así, lo que pudo ser un día gris terminó siendo una celebración única que busca el lado bueno de la vida, entre conocidos y desconocidos.

Una “No Boda” que, sin planearlo, le recordó a una novia que a veces la vida se pone retos difíciles, pero que entre todos podemos superarlos con una gran sonrisa y que permite apreciar lo que somos, siendo felices ante lo que nos enfrentemos.