Frente Frío 28: ¿Cuántas veces ha caído nieve en Nuevo León?

Conoce si puede nevar en Monterrey, qué regiones tienen mayor probabilidad y qué condiciones climáticas deben presentarse para que suceda el fenómeno

El ingreso del Frente Frío 28 al noreste del país ha reactivado el interés sobre la posibilidad de nieve en Nuevo León, debido al marcado descenso de temperaturas y la presencia de humedad asociada a este sistema.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este frente frío se acompaña de una masa de aire polar que podría generar condiciones invernales relevantes en la entidad, especialmente en zonas altas, lo que ha llevado a la población a preguntarse qué tan factible es la caída de nieve en Monterrey y otros municipios del estado.

¿Qué condiciones se necesitan para que nieve en Nuevo León?

Para que ocurra una nevada en Monterrey o su zona metropolitana, deben coincidir varios factores atmosféricos. Es indispensable que las temperaturas desciendan a 0 grados Celsius o menos en superficie y que exista un sistema que aporte humedad suficiente.

Estos escenarios suelen presentarse cuando ingresan ondas árticas o frentes fríos intensos, capaces de transportar aire polar continental hacia el noreste de México. Sin humedad, el descenso térmico por sí solo no genera nieve.

Zonas con mayor probabilidad de nieve en el estado

Aunque el área metropolitana rara vez registra acumulaciones, las zonas serranas de Nuevo León concentran la mayor probabilidad debido a su altitud. En esta ocasión, Protección Civil señaló que principalmente en los municipios de Rayones, Galeana y Santiago tienen probabilidad de este fenómeno.

¿Puede nevar dentro del área metropolitana de Monterrey?

Sí, dentro de la zona urbana, los registros van desde nieve a aguanieve o capas muy ligeras. Sitios como el Parque Ecológico Chipinque y los puntos más altos del Cerro de las Mitras han presentado episodios de blanqueamiento.

Estos eventos suelen ser breves y no generan acumulaciones significativas, pero confirman que el fenómeno no es imposible bajo condiciones extremas.

¿Cuántas veces ha caído nieve en Nuevo León?

A lo largo de la historia, en Nuevo León se han registrado al menos ocho nevadas documentadas, principalmente en el área metropolitana de Monterrey. Estos fenómenos han ocurrido de manera esporádica y, en algunos casos, han generado afectaciones materiales y humanas.

La primera nevada en Monterrey ocurrió el 3 de enero de 1665. De acuerdo con registros históricos, el evento provocó daños considerables y pérdidas humanas. No existen fotografías de ese suceso, pero documentos de la época señalan que ocurrió tras la llegada de 12 familias españolas a la región.

La segunda vez se registró el 14 de febrero de 1895, cuando una capa de nieve de hasta 80 centímetros cubrió algunos puntos de la ciudad, lo que dejó a varias familias incomunicadas.

Posteriormente, el 27 de diciembre de 1925, Monterrey alcanzó una temperatura de 5 grados bajo cero, acompañada de una ligera estela de nieve. En ese periodo, los campos de cultivo y el ganado resultaron afectados por el frío extremo.

Hace 58 años Monterrey se cubrió de blanco: así fue la nevada histórica de 1967

El 9 de enero de 1967 permanece como la nevada más intensa registrada en Monterrey. Durante ese evento, se reportaron acumulaciones de entre 40 y 60 centímetros, lo que provocó la suspensión de actividades, afectaciones viales y cortes en el suministro eléctrico.

El fenómeno estuvo asociado a una intensa masa de aire polar que cubrió gran parte del norte del país. A más de cinco décadas, este episodio continúa siendo el principal referente al evaluar la posibilidad de una nueva nevada en la ciudad.

El 24 de diciembre de 1983 volvió a caer nieve durante Nochebuena. Esta onda gélida registró temperaturas de hasta 10 grados bajo cero y dejó un saldo de 50 personas fallecidas.

Otros eventos se presentaron el 12 de diciembre de 1997, el 7 de diciembre de 2017 con caída de aguanieve, y el 14 de febrero de 2022, cuando una onda gélida procedente de EUA provocó nieve y fallas en el suministro eléctrico.