Fin de semana con marcado descenso en la temperatura en Monterrey

Este viernes continuará el ambiente cálido con máxima de 30 grados, previo a la caída en la temperatura durante el sábado ante la llegada de un frente frío

En la Mesa del Norte para el transcurso del día se espera cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Nuevo León y San Luis Potosí; sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente frío en zonas de Coahuila y Nuevo León, muy frío en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, así como gélido en Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado en la región y cálido en San Luis Potosí.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes; además de rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Durango.

Pronóstico meteorológico general

En el transcurso de este día, el frente frío número 27 se extenderá sobre el noreste de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, propiciará lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Simultáneamente, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera permanecerá en el noroeste del territorio nacional y en interacción con la corriente en chorro polar, mantendrán el descenso de temperatura y rachas de viento fuertes a muy fuertes en estados del noroeste y norte del país.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generará lluvias y chubascos en Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia en el resto de la República Mexicana. Finalmente, prevalecerá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla matutinos en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.