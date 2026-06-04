Fiscalía niega relación con aficiones en crimen de Apodaca

El fiscal informó además que las autoridades ya tienen identificadas a las personas que asistieron a la reunión donde ocurrió el incidente

La riña registrada al interior de una quinta en el municipio de Apodaca durante la noche del pasado domingo no tuvo relación con grupos de aficionados de los equipos de fútbol locales, aseguró el fiscal general de Justicia del estado, Javier Flores Saldívar.

Al término de la rueda de prensa semanal realizada en las instalaciones de la Fiscalía, sobre la avenida Morones Prieto, el funcionario descartó que el hecho violento estuviera vinculado con seguidores de los clubes regiomontanos.

“No se tiene antecedentes de que sea por parte de hinchas de Rayados o Tigres”, declaró Flores Saldívar.

El fiscal informó además que las autoridades ya tienen identificadas a las personas que asistieron a la reunión donde ocurrió el incidente y que continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

“Se tiene identificados a quienes estuvieron presentes en la quinta y se siguen realizando las investigaciones correspondientes”, señaló.

Apenas dos días después del homicidio, agentes ministeriales realizaron un cateo en el inmueble conocido como Quinta Los Amarantos, con el objetivo de recabar indicios que permitan establecer el móvil del ataque y determinar la participación de los involucrados.

De acuerdo con las primeras versiones integradas a la carpeta de investigación, la víctima convivía con un grupo de personas cuando surgió un altercado que rápidamente escaló hasta convertirse en una riña.

La víctima fue identificada como Edgar Yahir Torres, de 35 años de edad, quien sufrió diversas heridas producidas por arma blanca durante la agresión. Tras el ataque fue trasladado a la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde posteriormente fue declarado sin vida.