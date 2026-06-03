Catean quinta en Apodaca tras riña donde muere un hombre

La pelea, en donde un hombre murió, estaría relacionada con diferencias previas entre asistentes vinculados con grupos de animación de equipos de futbol locales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron un cateo en la Quinta Los Amarantos, en el municipio de Apodaca, como parte de las indagatorias por el homicidio de un hombre registrado luego de una riña ocurrida durante la madrugada del domingo.

Las acciones se llevaron a cabo en el inmueble ubicado sobre la calle Martin Luther King, donde especialistas recabaron evidencias y documentaron indicios que ayuden a reconstruir lo ocurrido.

La víctima fue identificada como Edgar Yahir Torres, de 35 años, quien resultó con múltiples heridas provocadas por arma blanca durante la confrontación.

Según las primeras versiones integradas a la investigación, el hombre convivía con un grupo de personas cuando se originó un altercado que rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea.

En medio del enfrentamiento, Edgar Yahir sufrió lesiones en el abdomen y rostro, por lo que fue auxiliado y trasladado a la Clínica 6 del IMSS, en San Nicolás, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Testimonios obtenidos por las autoridades apuntan a que el conflicto estaría relacionado con diferencias previas entre asistentes vinculados con grupos de animación de equipos de futbol locales, aunque esta línea continúa siendo investigada.

Mientras la quinta permanecía acordonada, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron labores para localizar al presunto responsable material de la agresión.

Las autoridades estatales analizan además si hubo más personas involucradas en el ataque, por lo que el caso continúa abierto y bajo investigación.

Afuera del sitio y en redes sociales, familiares y amigos expresaron su dolor por la muerte de Edgar Yahir, recordándolo como un hombre cercano a los suyos y exigiendo justicia por el crimen.