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Fiscalía niega lentitud en caso de mujer quemada en Apodaca

Por: Gladys Zavaleta

15 Abril 2026, 11:17

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La agresión ocurrió cuando la mujer identificada como Berenice se encontraba en su domicilio y presuntamente fue atacada por su expareja

Fiscalía niega lentitud en caso de mujer quemada en Apodaca

Tras la exigencia de justicia por parte de familiares de una mujer que fue rociada con gasolina y prendida en fuego en Apodaca, el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, aseguró que el caso se atiende de manera inmediata y con personal especializado.

Luego de que familiares de la víctima acudieran a las instalaciones de la Fiscalía en San Nicolás de los Garza para solicitar avances, el funcionario rechazó que exista lentitud en las indagatorias y señaló que el asunto se atiende bajo los protocolos correspondientes.

“Como en el caso de diversas personas, están abiertas las puertas de la Fiscalía y de los ministerios públicos para dar atención inmediata a las personas afectadas”, expresó.

El fiscal explicó que, en caso de configurarse como feminicidio o tentativa de feminicidio, existe una unidad especializada encargada de dar seguimiento puntual a este tipo de delitos.

La agresión ocurrió cuando la mujer identificada como Berenice se encontraba en su domicilio y presuntamente fue atacada por su expareja, quien le habría arrojado gasolina y posteriormente le prendió fuego, causándole quemaduras de gravedad.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y ubicar al presunto responsable.

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