Fiscalía niega lentitud en caso de mujer quemada en Apodaca

La agresión ocurrió cuando la mujer identificada como Berenice se encontraba en su domicilio y presuntamente fue atacada por su expareja

Tras la exigencia de justicia por parte de familiares de una mujer que fue rociada con gasolina y prendida en fuego en Apodaca, el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, aseguró que el caso se atiende de manera inmediata y con personal especializado.

Luego de que familiares de la víctima acudieran a las instalaciones de la Fiscalía en San Nicolás de los Garza para solicitar avances, el funcionario rechazó que exista lentitud en las indagatorias y señaló que el asunto se atiende bajo los protocolos correspondientes.

“Como en el caso de diversas personas, están abiertas las puertas de la Fiscalía y de los ministerios públicos para dar atención inmediata a las personas afectadas”, expresó.

El fiscal explicó que, en caso de configurarse como feminicidio o tentativa de feminicidio, existe una unidad especializada encargada de dar seguimiento puntual a este tipo de delitos.

La agresión ocurrió cuando la mujer identificada como Berenice se encontraba en su domicilio y presuntamente fue atacada por su expareja, quien le habría arrojado gasolina y posteriormente le prendió fuego, causándole quemaduras de gravedad.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y ubicar al presunto responsable.