Mujer sufre quemaduras tras ataque de expareja a su casa

Por: Danea Lázaro 27 Febrero 2026, 10:00

Hombre entra a la fuerza a vivienda de su expareja y comienza a rociar gasolina para provocar un incendio, durante esta mañana, en Apodaca

Una mujer resultó con quemaduras luego de que su expareja prendió fuego a su vivienda, en el municipio de Apodaca. Los hechos se registraron la mañana de este viernes en un domicilio ubicado sobre la calle De las Palmas, en la colonia Los Fresnos quinto sector. Según se informó, el atacante arribó al lugar y comenzó a rociar gasolina para provocar un incendio que se extendió rápidamente. La víctima, identificada como Berenice, de 31 años, quien se encontraba en una de las habitaciones, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro y pecho. Elementos de la Policía de Apodaca y de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron para realizar las primeras investigaciones. El presunto agresor se dio a la fuga.