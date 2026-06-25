Fiscalía mantiene investigación por muerte de detenido en AEI

El fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, explicó que el hombre había sido detenido previamente tras su presunta participación en un asalto

La Fiscalía General de Justicia del estado mantiene abiertas las líneas de investigación relacionadas con la muerte de un hombre ocurrida al interior de las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), ubicadas sobre la avenida Gonzalitos, durante la mañana del martes.

La víctima fue identificada como Eliud, de 27 años de edad, quien se encontraba en el área de barandillas en espera de que se realizara su identificación y el levantamiento de sus datos, cuando presuntamente se desvaneció y perdió la vida.

El fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, explicó que el hombre había sido detenido previamente tras su presunta participación en un asalto a una gasolinera.

“Estaba en espera en barandillas, en espera de su identificación. Los hechos acontecieron cuando actúan un par de individuos en forma violenta para asaltar una gasolinera. Se encontraron armados”, señaló Flores Saldívar.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones se dividirán en dos vertientes. La primera se centra en los hechos delictivos que derivaron en la detención del ahora fallecido, quien presuntamente participó junto con otro hombre en un robo cometido en una gasolinera del municipio de El Carmen.

Tras el atraco, ambos sospechosos intentaron escapar a bordo de una motocicleta, pero fueron alcanzados por elementos de Fuerza Civil. Durante la intervención, uno de los oficiales neutralizó al ahora occiso.

Posteriormente, Eliud fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica. Sin embargo, horas después fue dado de alta, situación que también forma parte de las investigaciones.

“Lo especial de este armado y que estamos en etapa también de investigación, es el evento de que primeramente delegar la conducta del elemento de la Fuerza Civil y por otro lado fue llevado al hospital, a un nosocomio y en ese hospital fue dado de alta, entonces hay que investigar ambos hechos como para saber, determinar si existe o no responsabilidad; por lo pronto podemos informar que los sujetos se encontraban armados y que estaban realizando conductas del tipo delictivo”, declaró el fiscal.

Flores Saldívar indicó que el fallecimiento ocurrió una vez que el detenido llegó a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones.

“Cuando llega a la AEI sucede el deceso”, agregó.

Finalmente, el titular de la Fiscalía reiteró que las indagatorias continúan para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.