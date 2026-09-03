Fiscalía investiga poste que provocó amputación a hombre

Las autoridades ya realizan investigaciones, pero esperan que la víctima presente una querella para continuar con el proceso

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A una semana de que un poste de concreto cayera sobre Saúl mientras caminaba por un mercado rodante en la colonia Del Maestro, en Monterrey, la Fiscalía de Nuevo León investiga quién tenía bajo su responsabilidad la estructura que provocó las graves lesiones al hombre.

Saúl, de 47 años, tuvo que ser trasladado a un hospital después del accidente y posteriormente sufrió la amputación de su pierna derecha. Desde su domicilio, donde continúa recuperándose, pide que se esclarezca lo ocurrido y que alguna autoridad o empresa responda por las consecuencias del accidente.

El propio afectado aseguró que hasta ahora nadie se ha hecho responsable y relató que la Comisión Federal de Electricidad le informó que el poste no pertenece a esa dependencia.

“No hasta ahorita nadie se ha hecho responsable; CFE me dice que no les pertenece ese poste”, señaló.

Fiscalía investiga a quién pertenecía el poste

Al respecto, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, explicó este miércoles en rueda de prensa que la Fiscalía recibió el reporte del accidente y ordenó a la Policía Metropolitana de Investigación realizar las indagatorias para establecer a quién correspondía la estructura.

“La fiscalía recibió esta denuncia, ordenó la investigación a la Policia Metropolitana de Investigación, quién se encuentra documentando, sobre todo, a qué empresa, ya fuera publica o particular, tendría bajo responsabilidad dicho poste ”, explicó Orozco, quien señaló que todavía no existe información que permita determinar oficialmente cuál sería la empresa responsable.

Víctima debe presentar una querella

Como parte de las investigaciones, también se solicitó información sobre el estado de salud de Saúl y se continúa recabando información relacionada con las condiciones y responsabilidad del poste. Aunque ya existen actos de investigación, la Fiscalía señaló que la víctima aún debe presentar una querella debido al tipo de lesiones que sufrió.

“Hasta el momento la persona víctima no ha presentado una querella”, informó el vicefiscal, quien agregó que las lesiones de Saúl requieren este procedimiento para que la carpeta pueda continuar formalmente.

Mientras la autoridad busca determinar quién tenía a su cargo el poste, Saúl enfrenta las consecuencias de un accidente que también afectó su posibilidad de trabajar.

El hombre se dedicaba a diferentes oficios relacionados con la albañilería y ahora, además de su recuperación, deberá adaptarse a una nueva realidad sin una de sus piernas.