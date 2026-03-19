Fiscalía investiga ejecución de ex policía en García

Sobre si el ataque estaría relacionado con su pasado como policía o con su actividad en redes sociales, el Fiscal indicó que aún no hay una línea definida.

El Fiscal General del Estado, Javier Flores Saldívar, confirmó que ya se integra la carpeta de investigación por el homicidio de un ex policía ocurrido en el municipio de García, quien además administraba una página de contenido policiaco en redes sociales.

El funcionario detalló que el crimen fue reportado alrededor de las 00:45 horas de este día, por lo que desde ese momento se iniciaron los actos preliminares de investigación por parte de agentes ministeriales y peritos.

“Efectivamente se tiene que contaba con una página de internet de tipo policiaco. Se está integrando la carpeta y realizando los actos iniciales de investigación”, señaló.

Sobre si el ataque estaría relacionado con su pasado como elemento de seguridad o con su actividad en redes sociales, el Fiscal indicó que aún no hay una línea definida.

“Se están haciendo los actos previos y probablemente en unos días se obtenga información de cámaras u otros elementos que permitan establecer la causa”, explicó.

Asimismo, precisó que hasta el momento no se tienen denuncias registradas por amenazas en contra de la víctima, lo que complica establecer un móvil inmediato.

En cuanto a si se trataba de un ex policía, Flores Saldívar confirmó que, de manera preliminar, sí contaba con ese antecedente.

La Fiscalía General de Justicia mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.