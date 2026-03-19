Persiguen y asesinan a balazos a hombre en García

De manera extraoficial, una fuente indicó que el ataque podría estar relacionado con una riña entre grupos rivales, sin que hasta el momento se haya confirmado

Un hombre perdió la vida tras ser perseguido y atacado a balazos en calles de la colonia Fraile II, en el municipio de García, Nuevo León.

La agresión fue reportada poco después de las 00:00 horas de este miércoles en el cruce de las calles Fray de Andrés de Olmos y 16 de Septiembre, donde fue localizado el cuerpo de la víctima.

De acuerdo con información preliminar, el hombre, de entre 35 a 40 años, habría sido perseguido por varios sujetos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo gravemente herido. Tras el ataque, la víctima cayó tendida en el sitio.

Testigos señalaron que durante el hecho se escucharon al menos siete detonaciones, lo que generó alarma entre vecinos del sector, quienes realizaron el reporte a la línea de emergencias.

A la llegada de los elementos policiacos, el hombre ya no contaba con signos vitales y presentaba al menos un impacto de bala en la espalda.

En el área, peritos localizaron al menos nueve casquillos percutidos calibre .380, los cuales fueron asegurados como parte de las investigaciones.

De manera extraoficial, una fuente indicó que el ataque podría estar relacionado con una riña entre grupos rivales, sin que hasta el momento se haya confirmado de manera oficial el móvil de los hechos.

La zona fue acordonada por autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.