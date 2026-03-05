Fiscalía investiga cómo feminicidio la muerte de mujer en García

Una mujer perdió la vida luego de ser atacada con un objeto punzocortante durante una riña registrada en el municipio de García

La Fiscalía del Estado investiga como feminicidio el asesinato de una mujer que fue asesinada con un arma blanca en la colonia Joyas del Carrizal, en García.

De acuerdo con los reportes, la víctima sostuvo una pelea con dos hombres al exterior de un conjunto de departamentos, lo que derivó en el ataque. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar el incidente.

El vicefiscal del estado, Alejandro Carlín Balboa informó que ya se encuentran detenidos los presuntos responsables.

“Ahí hubo dos personas que se encuentran detenidas actualmente, el día de hoy se vence su situación jurídica ante el Ministerio Público, van a ser judicializada la carpeta de investigación y vamos a llevarlos a control de detención por ese delito de feminicidio”, dijo al término de la reunión de seguridad realizada al interior del Palacio de Gobierno.

Sobre las circunstancias del ataque, el funcionario detalló: “Se advierte de que acude la persona que falleció, tuvieron ahí una situación de una discusión y en ese momento la privaron de su vida los dos hermanos, uno de ellos que le provocó una lesión con un arma punzocortante y otro de ellos con otro objeto”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo del ataque. Este miércoles 4 de marzo vence la situación jurídica de los detenidos ante el Ministerio Público, lo que permitirá judicializar formalmente la carpeta de investigación.