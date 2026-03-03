Muere mujer tras riña; dos hombres son detenidos

Una confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en una riña física, durante la cual uno de los implicados habría sacado un objeto punzocortante

Una mujer perdió la vida luego de ser atacada con un objeto punzocortante durante una riña registrada en el municipio de García, hecho que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y autoridades investigadoras.

La víctima fue identificada como Thaily Estefanía, de tan solo 22 años de edad, quien falleció tras resultar gravemente herida en el tórax.

El ataque ocurrió en la colonia Joyas de Carrizal, específicamente en el cruce de las calles Granate y la avenida Joya de Carrizal, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y observar la riña.

De acuerdo con una fuente policial, la joven presuntamente mantenía una relación sentimental con dos hombres, quienes, según las primeras indagatorias, serían hermanos.

Ambos fueron identificados como Pedro y Erick, quienes se encontraban en el lugar al momento de los hechos.

Testigos señalaron que la discusión inició cuando la joven reclamó por presuntos celos a uno de los hombres.

La confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en una riña física, durante la cual uno de los implicados habría sacado un objeto punzocortante con el que hirió a Thaily Estefanía en el área del tórax.

A consecuencia de la gravedad de la lesión, la joven colapsó en el sitio y, pese a los intentos de auxilio, ya no presentaba signos vitales al arribo de los cuerpos de emergencia, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación.

En el lugar fueron detenidos Pedro y Erick, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades conforme avancen las investigaciones.

La zona fue asegurada por policías municipales de García, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el área para permitir el trabajo de las autoridades investigadoras.

Hasta el momento, el móvil exacto del crimen continúa bajo investigación, mientras las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer plenamente los hechos.