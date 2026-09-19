Fiscalía confirma que detenido pertenece al Cártel del Noreste

Brian Israel 'N' fue detenido ayer al sur de Monterrey, el cual tiene pendientes de girarse órdenes de aprehensión por desaparición forzada y homicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que Brian Israel “N”, de 23 años de edad y detenido el día de ayer por elementos de Fuerza Civil, pertenece al Cártel del Noreste.

Si bien fue detenido por posesión de droga, en su contra están pendientes de girarse órdenes de aprehensión por desaparición forzada y homicidio.

El joven, quien fue detenido en calles de la colonia San Ángel Sur, en el municipio de Monterrey, presuntamente privó de la libertad a un elemento de Fuerza Civil el año pasado.

Sobre el caso de homicidio, la Fiscalía únicamente precisó que fue por un hecho también ocurrido el año pasado.

El Fiscal General de Justicia del estado, precisó que su operación no se limitaba a la zona sur de la ciudad, sino que operaba en todo el estado, aunque con mayor presencia en el sur.

“Realmente operaba en todo el estado y con presencia inclusive tengo entendido en el sur del estado”, dijo Flores Saldívar.

Sin embargo, siguen pendientes de girarse las órdenes por secuestro y asesinato. Actualmente Brian Israel N únicamente se encuentra detenido por posesión de narcóticos y permanece en un centro de reinserción social, pero será en los próximos días cuando se le ejecuten las otras dos órdenes.

“En todo el estado, en base a la coordinación, actuando en esa forma. efectivamente da elementos que nos ayudan para la investigación y control de esos hechos delictivos”, agregó el fiscal.

Por tanto, las autoridades del estado, una vez con la declaración de “El Chiquitín”, como es apodado el detenido, continuarán investigando este y otros hechos delictivos, así como a posibles generadores de violencia.