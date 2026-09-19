Detienen en Monterrey a presunto líder de célula delictiva

Brian “N”, alias “El Chikitín”, fue capturado en San Ángel Sur; autoridades lo relacionan con homicidio, desaparición forzada y agresiones contra policías

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Un joven de 23 años, identificado como Brian “N”, alías El Chikitín”, fue detenido en Monterrey y señalado por autoridades como presunto líder de una célula delictiva.

La captura se realizó como resultado de labores de inteligencia, investigación y seguimiento especializado encabezadas por las Divisiones de Inteligencia e Investigación, Metropolitana y Fuerza de Tarea Táctica de Fuerza Civil, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia , la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

De acuerdo con las autoridades, el operativo permitió ubicar al sospechoso y establecer un cerco para concretar su detención en el cruce de la calle Cerrada 04 y Valle Escondido, en la colonia San Ángel Sur, en Monterrey.

Tras ser interceptado, el hombre fue identificado como Brian “N”, de 23 años. Durante la intervención, los elementos localizaron entre sus pertenencias diversas dosis de presuntos narcóticos, dinero en efectivo y otros indicios que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

La autoridad estatal señaló que el detenido es considerado presunto generador de violencia y supuesto líderde un grupo de la delincuencia organizada.

Además, Brian “N” cuenta, según el reporte oficial, con dos órdenes de aprehensión vigentes, relacionadas con los delitos de homicidio y desaparición forzada.

Las investigaciones también lo vinculan de manera preliminar con diversas agresiones presuntamente cometidas contra elementos de Fuerza Civil.

El detenido quedó a disposición de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar su probable responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

Con información de Marisol Gomez