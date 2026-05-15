Fiscalía cita a presunto responsable por caída en Línea 6

El fiscal general de justicia, Javier Flores, comentó que buscan llegar a un acuerdo con el presunto responsable, quien sería el operador de la grúa

Luego de que una familia resultara lesionada tras la caída de una estructura metálica durante las obras de la Línea 6 del Metro, en un hecho ocurrido en el municipio de Apodaca, la Fiscalía General de Justicia del Estado ya citó al presunto responsable.

El fiscal general de justicia, Javier Flores, comentó que buscan llegar a un acuerdo con el presunto responsable, quien sería el operador de la grúa, quien la operaba en el momento del incidente.

“El día 17 de este mes se tiene citado al investigado y la idea es buscar la mediación en ese asunto”, señaló.

Sin embargo, advirtió que en caso que ambas partes no puedan llegar a un mutuo arreglo, el caso podría ser sometido a un proceso judicial.

“Si no llevan a ponerse de acuerdo, seguramente va a ser judicializada e imputado el responsable de estos hechos”, comentó

Sobre los señalamientos legales, precisó que se trata de delitos de lesiones, daño a propiedad ajena y es en calidad de culpa, derivados del colapso de la estructura durante las maniobras de la obra.

En cuanto a una posible responsabilidad del Estado, el fiscal descartó esa posibilidad al afirmar que “de índole penal, ninguna”, por lo que la investigación continúa enfocada en el operador señalado como presunto responsable y a la empresa a la que pertenece.

El accidente se registró sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, donde una estructura de concreto colapsó y cayó sobre un vehículo en el que viajaban dos hermanos, quienes presentaron lesiones y se registraron daños materiales.