Cae estructura de obra de L6 del Metro y aplasta auto en Apodaca

El incidente ocurrió al mediodía de este viernes, generando una fuerte carga vehicular debido a que solo un carril quedó habilitado para la circulación.

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Un automovilista resultó lesionado luego de que una estructura de concreto, utilizada en los trabajos de construcción de la Línea 6 del Metro, se desprendiera de una grúa y cayera sobre su vehículo, la tarde de este viernes, en el municipio de Apodaca.

El hecho se registró sobre la avenida Miguel Alemán, a la altura de la colonia Valle Azul y del parque industrial Stiva, poco después del cruce con el bulevar Aeropuerto.

La vialidad se encontraba con alto flujo vehicular al momento del accidente, lo que incrementó la magnitud del caos vial generado.

De acuerdo con autoridades estatales, se llevaban a cabo maniobras de izaje de un contrapeso de concreto mediante el uso de una grúa tipo Titán.

Al realizar el movimiento del elemento, el brazo de la grúa presentó aparentemente una falla mecánica, lo que ocasionó la pérdida de control del izaje.



En consecuencia, el contrapeso, junto con el cable del brazo, se precipitó hacia el costado de la vialidad, impactando un vehículo

En la unidad viajaba Jonathan Pérez, de 42 años de edad, quien minutos antes había salido de la Clínica 67, donde recibía tratamientos de quimioterapia, acompañado de una familiar.

Tras el impacto, ambos ocupantes resultaron lesionados y el automóvil quedó completamente destruido.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Apodaca y de Protección Civil del Estado, quienes realizaron las labores de auxilio y atención prehospitalaria.

Jonathan, al presentar múltiples contusiones, fue trasladado en una ambulancia privada de regreso a la clínica para una valoración médica más completa, mientras que su acompañante fue atendida en el lugar sin requerir traslado.

Personal de Tránsito municipal aseguró el área y comenzó con el deslinde de responsabilidades.

Posteriormente arribaron agentes de la Fiscalía General de Justicia, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.

El accidente provocó filas kilométricas con dirección a Monterrey, ya que únicamente quedó habilitado un carril de circulación.

Finalmente, el vehículo siniestrado fue retirado y la vialidad se normalizó de manera paulatina.