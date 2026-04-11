Fiscal reporta captura de banda que estafaba a adultos mayores

Flores Saldívar informó sobre la detención de cuatro personas que operaban mediante el cambio de tarjetas bancarias a adultos mayores para vaciar sus cuentas.

Los operativos recientes realizados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en materia de narcomenudeo y delitos patrimoniales han dejado importantes aseguramientos de droga, así como la detención de una banda dedicada al fraude contra personas adultas mayores, informó el fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar.

En el combate al narcomenudeo, el fiscal destacó un cateo realizado en la colonia Independencia, donde se logró el aseguramiento de aproximadamente 580 kilogramos de marihuana y un kilo y medio de cristal, considerado uno de los decomisos más relevantes de los últimos días.

En paralelo, en materia de delitos patrimoniales, Flores Saldívar informó sobre la detención de cuatro personas que operaban mediante el cambio de tarjetas bancarias a adultos mayores, para posteriormente vaciar sus cuentas.

“Se logró la detención de cuatro personas que se dedicaban a cambiar tarjetas de personas adultas mayores y vaciaban sus tarjetas”, detalló.

El fiscal confirmó que los detenidos forman parte de una célula delictiva identificada como “la banda de los venezolanos”, la cual operaba en distintos puntos del área metropolitana.

“Es correcto”, respondió al ser cuestionado sobre la identidad del grupo.

Añadió que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas implicadas, así como el alcance total de sus operaciones.

“Se están haciendo análisis, inclusive con inteligencia artificial, para determinar todos los casos y la relación que hay con ellos para tratar de inhibir ese tipo de conductas”, explicó.

Finalmente, el fiscal hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a personas adultas mayores, a no aceptar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos como medida preventiva para evitar ser víctimas de este tipo de fraudes.

“Es una labor preventiva: las personas que acudan ante los cajeros no deben dejarse auxiliar por otras personas”, advirtió.

Las autoridades no descartan más detenciones conforme avancen las investigaciones en ambos casos.