Catean 11 viviendas por robo de tarjeta en cajero

El cateo de 11 viviendas responde al robo de una tarjeta sustraída con engaños en un cajero automático. Cuatro personas fueron detenidas

Por el robo de una tarjeta sustraída con engaños en un cajero automático, 11 viviendas fueron cateadas por la Agencia Estatal de Investigaciones y cuatro personas quedaron detenidas.

De acuerdo con las pesquisas, la víctima acudió a una sucursal bancaria en diciembre de 2025 para efectuar operaciones con su plástico.

En el negocio fue abordada por delincuentes que la persuadieron para utilizar un cajero en particular ofreciéndole ayuda.

Momentos después, cuando los ladrones salieron del establecimiento, se percató que algo andaba mal con su tarjeta por lo que pidió orientación a los empleados.

Así, la víctima se enteró que su plástico fue intercambiado y que la habían despojado de $159 mil pesos en compras y transferencias.

Los cateos por el caso se registraron el pasado ocho de abril en colonias diversas de los municipio de Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, y Salinas Victoria.

Según informó la Fiscalía, mientras se revisaban los inmuebles cuatro personas fueron detenidas por resistencia de particulares.

Como resultado del operativo se logró el aseguramiento de tarjetas bancarias, terminales electrónicas de cobro, equipo de cómputo, teléfonos celulares, papelería diversa, y un vehículo.

A principios de marzo ya se habían registrado otras siete viviendas por la denuncia de robo, encontrando en esa ocasión similares dispositivos.