Financian Tres Puertas con dinero de clientes y luego los botan

Denuncian abusos de empresa Stiva: recibe pagos mensuales de compradores, utiliza el dinero para construir desarrollo... y no entrega departamentos

El esquema de preventas se ha convertido en el aliado de desarrolladores que buscan obtener inversiones millonarias para financiar sus proyectos.

Pero algunos edifican los departamentos y al final, le salen al cliente con que no le van a vender nada y le devuelven su dinero.

Un vivo ejemplo de lo anterior es el caso de torres Tres Puertas, de la empresa Stiva, perteneciente a Adrián González Lozano, donde abundan este tipo de casos.

“Utilizaste mi dinero para tú no pedir financiamiento y no pagar intereses y ya bien padre, levantaste capital, ya construiste y ahorita es que ya está la torre casi terminada, me quitas la unidad para tú venderla al doble y prácticamente robarme mi ganancia en plusvalía, porque eso es un robo”, dijo un inversionista afectado.

Las ganancias son considerables, ya que en el caso de la torres Tres Puertas el costo en preventa de un departamento era de $3.4 millones de pesos.

Existen clientes que dieron un enganche del 30 por ciento, equivalente a un millón 20 mil pesos.

Pero luego de alrededor de cinco años en construcción, incrementó el costo de estos departamentos hasta los 6.9 millones de pesos.

Una plusvalía que los clientes no verán reflejada.

Pero no es que los inversionistas tengan otra salida, ya que las preventas orillan a firmar una oferta de compra y no un contrato de compraventa.

“No es que te pregunten quieres firmar esto o esto, o sea, todos los proyectos lo firman así. Aquí lo único es que, pues él se está valiendo de que sabe que por ley puede rechazar esa oferta, pero pues volvemos a decir, es un abuso totalmente nos tuvo detenidos el dinero cinco años y ahorita él nos lo quita obviamente para venderlo más caro”, agregó el inversionista.

Y al ser este documento un vacío legal, quien sale ganando es el desarrollador que vende el departamento hasta al doble de precio.

