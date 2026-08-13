FGR incauta 356 mil litros de diésel en General Escobedo

También se encontraron siete tractocamiones, un vehículo, una docena de toneles, dos cajas secas y cinco bombas de trasvase

Autoridades federales dieron a conocer este miércoles el decomiso de 356,500 litros de diésel en un predio del municipio de General Escobedo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, elementos de diversas corporaciones catearon un inmueble donde encontraron estos miles de litros, como parte de las acciones relevantes registradas el 11 de agosto.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa acciones relevantes del 11 de agosto de 2026https://t.co/XndRxwAQTY pic.twitter.com/cclnXfwwbF — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 12, 2026 También se encontraron siete tractocamiones, un vehículo, una docena de toneles, dos cajas secas y cinco bombas de trasvase. Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), incidieron en este operativo. FGR decomisa 62 mil litros de huachicol por incendio en Pesquería Autoridades aseguraron más de 62 mil litros de hidrocarburo, junto con varios vehículos, autotanques y pipas durante un cateo desplegado en el municipio de Pesquería. La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que este operativo se efectuó sobre la carretera a Dulces Nombres, donde agentes del Ministerio Público aseguraron al menos 10 tanques tipo frac tank. Aquí te presentamos la nota completa: FGR decomisa 62 mil litros de huachicol por incendio en Pesquería