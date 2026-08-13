FGR decomisa 62 mil litros de huachicol por incendio en Pesquería

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, con el fin de deslindar responsabilidades

Autoridades aseguraron más de 62 mil litros de hidrocarburo, junto con varios vehículos, autotanques y pipas durante un cateo desplegado en el municipio de Pesquería.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que este operativo se efectuó sobre la carretera a Dulces Nombres, donde agentes del Ministerio Público aseguararon:

10 tanques tipo frac tank

Nueve tractocamiones

Nueve autotanques tipo pipas

Una pipa

Dos camionetas pick up

Nueve cajas secas vacías

Cabe destacar que algunos de los vehículos se encontraban calcinados tras un incendio reportado en dicho predio.

Tras recibir una denuncia anónima, se llevó a cabo este operativo a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, con el fin de deslindar responsabilidades bajo la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Así iniciaron las investigaciones que derivaron en este aseguramiento

Este incendio se registró el 22 de julio en un patio de una empresa de tractocamiones en Pesquería, lo que dejó como saldo una persona fallecida y cuatro más lesionadas, además de daños en unidades y contenedores que almacenaban hidrocarburos.

El siniestro ocurrió la tarde del miércoles sobre la carretera a Dulces Nombres, a la altura de Serafín Peña, donde se desplegó un amplio operativo de cuerpos de emergencia. Las columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos del área metropolitana de Monterrey.

Al menos cuatro personas resultaron lesionadas; tres de ellas fueron trasladadas a hospitales, mientras que otra persona murió durante el siniestro.

Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudió al sitio para realizar los peritajes que permitan establecer el origen y las causas del incendio.

Investigan para esclarecer incendio de empresa en Pesquería

La investigación para determinar las causas del incendio registrado la tarde del miércoles en el patio de una empresa de tractocamiones continuó este jueves con la presencia de personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, en el municipio de Pesquería. Las labores se realizaron sobre la carretera a Dulces Nombres, a la altura de Serafín Peña.

Al interior del predio, los especialistas llevaron a cabo el peritaje correspondiente. En una primera etapa realizaron una inspección visual completa del área siniestrada y posteriormente analizaron los llamados patrones de fuego, como marcas en el suelo, deformaciones en estructuras metálicas, contenedores y tractocamiones, con el objetivo de reconstruir la forma en que se propagó el incendio.