Investigan para esclarecer incendio de empresa en Pesquería

Además del fallecimiento de una persona, cuatro más resultaron lesionadas, de las cuales tres requirieron traslado para recibir atención médica.

La investigación para determinar las causas del incendio registrado la tarde del miércoles en el patio de una empresa de tractocamiones continuó este jueves con la presencia de personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, en el municipio de Pesquería. Las labores se realizaron sobre la carretera a Dulces Nombres, a la altura de Serafín Peña.

Al interior del predio, los especialistas llevaron a cabo el peritaje correspondiente. En una primera etapa realizaron una inspección visual completa del área siniestrada y posteriormente analizaron los llamados patrones de fuego, como marcas en el suelo, deformaciones en estructuras metálicas, contenedores y tractocamiones, con el objetivo de reconstruir la forma en que se propagó el incendio.

Como parte de la investigación, recolectaron diversos indicios, materiales que pudieran haber originado el fuego o favorecido su expansión. Además, tomaron muestras, recabaron testimonios y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

Los peritos también realizaron el levantamiento del cuerpo de la persona que perdió la vida durante el siniestro. La víctima, que hasta el momento no había sido identificada, presuntamente murió calcinada.

Gran parte del terreno quedó reducida a cenizas tras las intensas llamas que generaron una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. En el sitio permanecían evidencias del incendio, como tres puntos donde se concentró el fuego, rastros de diésel derramado y humedad en el suelo por la gran cantidad de agua utilizada por elementos de Bomberos Nuevo León para controlar la emergencia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incendio dejó daños materiales en seis tractocamiones, diez contenedores semifijos y cuatro autotanques que almacenaban aproximadamente 420 mil litros de hidrocarburos. Además del fallecimiento de una persona, cuatro más resultaron lesionadas, de las cuales tres requirieron traslado para recibir atención médica.