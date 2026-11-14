Fallo en aeropuertos de EUA afecta a vuelos desde Monterrey

Se exhortó a quienes tienen viajes agendados hoy hacia Estados Unidos para que consulten su situación con su respectiva aerolínea

Este problema con la comunicación en el tráfico aéreo en los Estados Unidos extendió su alcance hasta Monterrey, pues desde las redes sociales oficiales del Aeropuerto Internacional se avisó a los pasajeros que decenas de itinerarios se vieron afectados por esto.

El breve comunicado en redes sociales señala que algunos vuelos internacionales desde y hacia la unión americana están presentando retrasos en los itinerarios.

Ante ello, se exhortó a quienes tienen viajes agendados hoy hacia Estados Unidos para que consulten su situación con su respectiva aerolínea.

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Por su parte la Agencia Federal de Aviación Civil señaló que derivado de dichas fallas se implementaron restricciones temporales a las operaciones aéreas.

Entre lo aplicado se encuentra que todos los aviones en aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia los Estados Unidos permanezcan en tierra hasta que ese país autorice la reanudación de los vuelos.

Ante esto de igual forma recomendaron a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado de los vuelos.