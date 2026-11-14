Estados Unidos suspende los vuelos por falla de comunicación

El problema afecta a todos los centros de control aéreo en ruta y podría estar relacionado con la infraestructura anticuada con la que operan

Sean Duffy, secretario de Transporte, informó que la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos dispuso que este viernes se interrumpiera el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos de la nación a causa de un inconveniente de comunicación que impacta a los centros de control.

La FAA comunicó que, "por razones de seguridad y debido a circunstancias excepcionales", ha sido declarada la suspensión de los despegues en los aeropuertos de los Estados Unidos, mediante una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo.

La instrucción detalla que "todo el tráfico aéreo de salida deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso" y que "los vuelos internacionales que tengan como destino los aeropuertos de EUA serán manejados de forma individual".

Duffy comunicó en un mensaje en X que la suspensión se debe a "un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta" y que la FAA está investigando el suceso.

De acuerdo con el mismo Duffy, el sistema de control aéreo de Estados Unidos enfrenta desafíos relacionados con una infraestructura anticuada, lo que hace urgente su modernización tecnológica.

Estados Unidos cuenta con el espacio aéreo más transitado del mundo, en el que la FAA gestiona una media de más de 45,000 vuelos diarios y presta servicio a unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas.

La suspensión general de despegues en Estados Unidos del viernes es la tercera hasta la fecha en este siglo. La primera ocurrió después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la segunda, en enero de 2023, debido a una falla en el sistema de alertas a los pilotos.

Fallo 'pega' en Monterrey

Este problema con la comunicación en el tráfico aéreo extendió su alcance hasta Monterrey, pues desde las redes sociales oficiales del Aeropuerto Internacional de Monterrey se avisó a los pasajeros que decenas de itinerarios se vieron afectados por esto.

Ante ello, se exhortó a quienes tienen viajes agendados hoy hacia Estados Unidos para que consulten su situación con su respectiva aerolínea.

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