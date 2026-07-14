Exigen se esclarezca muerte de niña tras recibir balonazo

Padre de la menor asegura que la versión contenida en la carpeta de investigación no coincide con la información que ha obtenido por su cuenta

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A dos meses de la muerte de Arleth Citlalli, la niña de 11 años que falleció tras recibir un golpe con un balón en el municipio de García, su padre, Rogelio, aseguró que continúa sin conocer quién fue el responsable de los hechos y pidió a las autoridades que se realice una nueva investigación.

El hombre recordó que la madrugada del incidente recibió una llamada de su expareja para informarle que la menor no podía respirar y se había desvanecido.

"Me habló mi expareja que la niña no respiraba, que no podía respirar y que se había desmayado... en lo que hago el recorrido me vuelve a marcar que la niña ya había fallecido", relató.

Rogelio aseguró que la versión contenida en la carpeta de investigación no coincide con la información que, dijo, ha obtenido por su cuenta.

Según explicó, en la investigación se establece que el balón fue lanzado al aire durante un juego entre varios menores y posteriormente impactó a la niña; sin embargo, sostiene que los hechos ocurrieron de otra manera.

"Las cosas no son así como lo dijeron en el Ministerio Público... A la niña le pegó directo con el balón en la cara... y ni siquiera lo investigaron", afirmó.

El padre también cuestionó parte de la evidencia relacionada con la atención médica que habría recibido la menor tras el golpe.

Aseguró que, al revisar la carpeta de investigación, encontró una fotografía tomada en una clínica privada, pero señaló que la imagen no mostraba la fecha ni la hora en que presuntamente fue captada.

"Yo fui al Ministerio Público y me enseñaron una foto donde sale mi expareja en la clínica, pero viene recortada, no viene la fecha ni la hora", señaló.

"Que investiguen bien. Que hagan su trabajo, porque hasta ahorita no lo están haciendo bien. Y si hay un culpable, que pague, sea quien sea", manifestó.

Finalmente, Rogelio recordó a Arleth como una niña alegre y aseguró que continuará buscando que el caso sea esclarecido.

"Cuando la enterré, se fue parte de mi corazón. Yo quiero justicia y no voy a parar hasta que se haga justicia", concluyó.