Investigan muerte de niña de 11 años en Valle de Lincoln, García

Por: Gladys Zavaleta 05 Mayo 2026, 07:43 Compartir

De acuerdo con los primeros reportes, la menor habría recibido un balonazo, tras lo cual comenzó a sentirse mal, por lo que fue llevada a consulta a una clínica

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Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investigan la muerte de una menor de 11 años de edad, identificada como Arleth Citlalli Castillo Rodríguez, quien contaba con una hermana gemela, en hechos registrados en la colonia Valle del Lincoln, en el municipio de García. De acuerdo con los primeros reportes, la menor habría recibido un balonazo, tras lo cual comenzó a sentirse mal, por lo que fue llevada a consulta a una clínica. Sin embargo, durante la noche volvió a presentar malestares. Fue en ese momento cuando sus familiares intentaron trasladarla nuevamente para recibir atención médica, pero lamentablemente perdió la vida a bordo del vehículo. Los hechos ocurrieron en la calle San Patricio, en el sector Minas, donde elementos de la Policía de García y personal de criminalística realizaron el acordonamiento del área. Cabe señalar que las causas del fallecimiento se mantienen bajo investigación y todo quedará a reserva de los resultados de la autopsia.