Exigen justicia familiares de taxista fallecido en choque

Los restos del hombre fueron velados en el municipio de Montemorelos, en compañía de sus conocidos, quienes exigen justicia

Familiares y amigos dieron el último adiós a Don Roberto Cavazos, taxista quien murió el pasado domingo luego de ser embestido por una camioneta que viajaba a exceso de velocidad, en la colonia Valle del Sol, en Guadalupe.

Los restos del hombre fueron velados en el municipio de Montemorelos, en compañía de sus conocidos, quienes exigen justicia al mencionar que el acompañante del conductor de la camioneta continua prófugo.

El presunto responsable identificado como Leonardo de 25 años fue detenido por la policía municipal, sin embargo, el acompañante quien no ha sido identificado no ha sido investigado, ya que se prevé ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Te puede interesar: Muere taxista al ser chocado por camioneta en Guadalupe