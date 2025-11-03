Info 7 Logo
Muere taxista al ser chocado por camioneta en Guadalupe

Por: David Cázares

02 Noviembre 2025, 08:07

Cuerpos de auxilio acudieron al lugar para confirmar que el conductor perdió la vida a causa del fuerte impacto registrado este domingo

Un taxista murió al interior de su unidad tras ser embestido por una camioneta que viajaba a exceso de velocidad y cuyos tripulantes iban en presunto estado de ebriedad, en la colonia Valle del Sol, en Guadalupe.

Trascendió que los responsables del accidente intentaron huir a través de un baldío en su vehículo, una Ford Escape, sin embargo, el motor se detuvo por choque.

Ante la falla mecánica trataron de darse a la fuga corriendo, pero uno de ellos fue alcanzado y capturado por un comerciante del mercado de la zona que presenció el percance.

El presunto responsable, identificado como Leonardo de 25 años, fue entregado a la Policía municipal a su arribo.

Sobre la víctima mortal se informó que tendría aproximadamente 45 años, y que el cuerpo quedó prensado en su taxi modelo Nissan March.

El accidente se reportó a las 7:00 de la mañana cuando el trabajador del volante circulaba sobre la calle Verdón y se incorporó a la avenida Del Bosque, donde fue embestido por la camioneta.

Producto del impacto el automóvil compacto salió proyectado aproximadamente 40 metros y quedó destrozado del lado del conductor.

Se informó que la autoridad municipal implementó un operativo para dar con el paradero del otro responsable que se dio a la fuga.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Guadalupe y del Estado, así como personal de la Cruz Roja quienes confirmaron la muerte del taxista.

