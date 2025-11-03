Muere taxista al ser chocado por camioneta en Guadalupe

Cuerpos de auxilio acudieron al lugar para confirmar que el conductor perdió la vida a causa del fuerte impacto registrado este domingo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un taxista murió al interior de su unidad tras ser embestido por una camioneta que viajaba a exceso de velocidad y cuyos tripulantes iban en presunto estado de ebriedad, en la colonia Valle del Sol, en Guadalupe.

Trascendió que los responsables del accidente intentaron huir a través de un baldío en su vehículo, una Ford Escape, sin embargo, el motor se detuvo por choque.

Ante la falla mecánica trataron de darse a la fuga corriendo, pero uno de ellos fue alcanzado y capturado por un comerciante del mercado de la zona que presenció el percance.

El presunto responsable, identificado como Leonardo de 25 años, fue entregado a la Policía municipal a su arribo.

Sobre la víctima mortal se informó que tendría aproximadamente 45 años, y que el cuerpo quedó prensado en su taxi modelo Nissan March.

El accidente se reportó a las 7:00 de la mañana cuando el trabajador del volante circulaba sobre la calle Verdón y se incorporó a la avenida Del Bosque, donde fue embestido por la camioneta.

Producto del impacto el automóvil compacto salió proyectado aproximadamente 40 metros y quedó destrozado del lado del conductor.

Se informó que la autoridad municipal implementó un operativo para dar con el paradero del otro responsable que se dio a la fuga.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Guadalupe y del Estado, así como personal de la Cruz Roja quienes confirmaron la muerte del taxista.