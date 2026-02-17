Exigen detectores de metal tras arma en secundaria de San Nicolás

Al menos 40 padres acudieron al plantel para dialogar con docentes y directivos, exigir mayores medidas de seguridad y pedir claridad sobre lo ocurrido

La preocupación y el temor persisten entre madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 35, ubicada en la colonia Fomerrey 11, también conocida como Prados del Nogalar, luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que presuntamente se observa a un estudiante mostrar lo que sería un arma de fuego a sus compañeros dentro de un salón de clases.

La mañana de este lunes, antes del ingreso a clases, al menos 40 padres acudieron al plantel para dialogar con docentes y directivos, exigir mayores medidas de seguridad y pedir claridad sobre lo ocurrido.

“Sí, estoy preocupada porque no sabemos qué peligro hay aquí ahorita. Hubo video y queremos saber qué pasa. No es justo que vengan nuestros niños, no sabemos qué hay adentro y de hecho, pues no los traje hoy”, expresó una madre de familia a las afueras de la secundaria.

Algunos padres optaron por no enviar a sus hijos a clases como medida preventiva, mientras que otros decidieron que asistieran, aunque reconocieron sentir temor ante la situación.

De acuerdo con los testimonios, directivos del plantel se acercaron para informar que se han reforzado las medidas de seguridad y vigilancia al interior de la escuela. Sin embargo, señalaron que no se implementó un operativo de revisión de mochilas al ingreso.

“Lo que queremos es que hagan operativo mochila o que traigan mochila transparente o barras de metal, es lo que vamos a secretaría ahorita”, señaló otra madre inconforme.

Más tarde, trascendió que el alumno que aparece en el video no se encuentra actualmente asistiendo a clases, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre su situación.

Padres de familia indicaron que alrededor de las 10:30 de la mañana se esperaba la llegada de autoridades de la Secretaría de Educación del Estado para atender la problemática y brindar información oficial a la comunidad escolar.

“Nos dijeron que después del recreo, después de las 10:30 va a venir la secretaría. Sí vino mi hijo, pero estoy preocupada porque están corriendo peligro, dicen que están seguros (los docentes) pero no”, manifestó otra madre.

El video fue captado por las cámaras de videovigilancia del propio plantel. La entrada principal de la escuela se ubica sobre la calle Amapola y, a escasos metros, se encuentra la dirección, desde donde incluso, desde el exterior, es visible una pantalla que transmite las imágenes de las cámaras de seguridad.