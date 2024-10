Exhiben instalaciones del C2 de San Pedro en mal estado

Luego de que a través de redes sociales se difundiera un video en el que se observa una de las salas principales del Centro de Comando “C2” de San Pedro, inundada, las autoridades municipales aseguraron que el mal estado se debe principalmente a la falta de mantenimiento desde hace seis años.

Además, precisaron que los daños también se presentan en las instalaciones del C4, Centro de Control, Comando y Comunicaciones, ubicado en el Casco de San Pedro.

“Nosotros ya habíamos señalado cómo los edificios de C2 y del C4 estaban en deplorables condiciones sin un peso de mantenimiento registrado en seis años y señalar también este engaño en redes sociales de la administración pasada donde se presumía tener la mejor policía y prácticamente hemos detectado muchas situaciones que son completamente desfavorables”, mencionó Juan Pablo Castuera, secretario particular y titular de la Oficina del Alcalde durante un encuentro con medios de comunicación.

El C2, ubicado sobre Lázaro Cárdenas, presenta daños en tres de los cuatro pisos que lo conforman, principalmente por una tubería rota. Ésto ha generado húmedad en paredes, falta de luz en algunas zonas, mobiliario inservible, afectación en aparatos eléctricos, además de sanitarios y regaderas en desuso por las pésimas condiciones.

La sala de audiencias, sótano del edificio y los baños de las mujeres, son los más afectados.

Por su parte, el C4, confirmaron, presenta los mismos problemas.

“C4 prácticamente las mismas condiciones, se trasmina todo, las paredes están húmedas, butacas, mobiliaria no sirve, prácticamente los compañero y compañeras tiene que hacer las mismas operaciones, están moviendo sus instalaciones, sus lugares”, especificó el secretario de seguridad de San Pedro.



El Secretario de Seguridad del municipio, José Luis Kuri dijo que las condiciones actuales de ambos edificios son clausurables pues se requiere de una reconstrucción inmediata, no obstante, debido a que la seguridad es un tema que preocupa a las y los sampetrinos, la secretaría no dejará de operar.

Provisionalmente la oficina del titular de seguridad, así como el área jurídica y de administración, están trabajando desde el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial de San Pedro.



“Yo creo que aquí lo que deberíamos hacer es una reconstrucción completa, por eso ya, en el caso de un servidor, está operando en el instituto, junto al poder jurídico y administración porque aquí no se puede operar”, aclaró Kuri.

La reconstrucción iniciará en cuanto la secretaría de Obras Públicas determine el monto, así cómo que se atenderá primero y los tiempos en los que ambos edificios cumplan con lo requerido para operar nuevamente sin tropiezos y es que queda poco de lo que, hace diez años, eran considerados edificios de primer mundo.

Comentarios