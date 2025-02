Retraso en sistema aduanero en el puente Reynosa-Pharr

"Aquí a dormir, no hay de otra. A ver si ahora no salen los fiscales con que como se la hemos pasado en contingencia, esos papeles ya no sirven y hay que cambiarlos por los de ahora… y para atrás otra vez", comentó con preocupación.

Héctor, otro de los choferes afectados, resaltó la importancia del tiempo en este tipo de actividades.

"El tiempo es dinero, el tiempo es vida. Normalmente son dos viajes diarios y ahorita ni uno, desde ayer ni uno", expresó.