Entrega DIF Monterrey apoyos a Emiliano y a su mamá

Emiliano Herrera, joven con Síndrome de Down, y su mamá recibieron apoyos por parte del DIF de Monterrey para cubrir sus necesidades más indispensables

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La presidenta del DIF Municipal de Monterrey, Gaby Oyervides, acudió la tarde del martes a la casa de Emiliano Herrera García, el joven de 20 años de edad con Síndrome Down, a entregarle apoyos a él y a su mamá, Claudia García.

Por la condición de vulnerabilidad que atraviesa este joven, quien nació con un cromosoma extra que derivó en una discapacidad intelectual, la esposa del alcalde Adrián de la Garza le entregó a la mamá de Emiliano la "Tarjeta Regia Plus".

Esta carnet de apoyo se le asigna a la mamá de Emiliano por ser jefa de hogar y por tener notoria necesidad de recursos para sacarlo adelante.

La "Tarjeta Regia Plus" le permite a cada beneficiaria acceder a 2 mil pesos bimestrales como apoyo municipal para surtir las necesidades más urgentes, como alimentos.

"Con mucho cariño estamos aquí. Nos enteramos del caso de Claudia y Emiliano gracias a TV Azteca. Y aquí está el DIF de Monterrey para poder apoyar", le dijo la presidenta del DIF regio a la mamá.

"Te traemos la Tarjeta Regia, que es un apoyo bimestral para que puedas comprar lo necesario. Adrián me encargó que viniera a traer la Tarjeta", expresó.

Además, en su visita a este hogar, ubicado en el fraccionamiento Barrio de la Industria, en Ciudad Solidaridad, la presidenta del DIF Monterrey le dio a la señora la mejor noticia: la administración le brindará atención especial a Emiliano.

"Le estamos ofreciendo terapias psicológicas, terapias físicas y también terapias de lenguaje, esto será en el DIF que les queda muy cerquita", le comentó.

"Los espacios están disponibles para ustedes", garantizó.

La mamá de Emiliano agradeció la ayuda solidaria porque la requieren para salir adelante en medio de estas circunstancias adversas.

"No hay palabras. Éstas son diosidencias, muchísimas gracias al alcalde Adrián de la Garza. Y a usted por venir, por atender nuestro caso", le dijo, casi a punto de las lágrimas.

Además, Oyervides les entregó apoyo asistencial alimentario, que permitirá mejorar su día a día.

La ayuda será permanente por parte de la administración municipal y ya quedó institucionalizada, al entregarle una tarjeta de acceso mensual a este apoyo.

Y puso a disposición de madre e hijo los diversos servicios que ofrece el DIF regio, para mejorar la calidad de vida de ambos.

Adicionalmente, la esposa del edil regio le entregó a Emiliano un singular paquete de regalos, entre ellos juguetes de colección y un balón, que le sirven de esparcimiento y distracción, lo que emocionó al joven, que agradeció con un abrazo y una sonrisa.

La directora del DIF de Monterrey, Ivonne Álvarez, ratificó que las puertas de la administración municipal están abiertas, y con el equipo de trabajo social le extendió a Emiliano y a su mamá el brazo solidario del DIF regio.

Antes de irse, Emiliano les preparó a ambas representantes del DIF municipal unos deliciosos postres de crema y fruta, como los que él y su mamá venden en un puesto informal en el centro de la ciudad, para costear los gastos más necesarios.