Tiene Emiliano un cromosoma más... y recibe amor de más

En vísperas del Día Internacional del Síndrome de Down, la historia de Emiliano conmueve y visibiliza la importancia de la inclusión y el apoyo

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Desde hace años, Emiliano Herrera García pasó de saber lo más elemental, a entenderle a la tecnología.

En su celular, él checa su Facebook, y revisa las fotos del punto de venta de postres, que él y su mamá pusieron en una calle del centro regio para sacar para los gastos.

También monitorea a sus seres queridos.

Cuando deja el teléfono, es sólo para ver su enorme colección de figuras de acción.

Tiene 20 años de edad, y mucha "pila"

Emiliano nació con un cromosoma más, es decir, con una copia extra del cromosoma 21, lo que lo hace tener la condición del Síndrome de Down.

"Gracias mi amor por ser mi hijo, gracias por ser ese hijo tan maravilloso", le dice su mamá, Claudia García.

Como este amor, no hay otro igual.

"Es un niño muy bueno, yo siempre he dicho, lo amo, no hay palabras para decir cuánto amo a mi hijo", comenta.

Emiliano le canta la canción "Amor divino", lo que la enternece.

Entre besos y abrazos, Emiliano le dice que la ama, y ella le corresponde.

Este sábado 21 de Marzo es el Día Internacional del Síndrome de Down.

"Soy la mamá más feliz por haber tenido a este hijo, Dios no se equivocó al haberme mandado a Emiliano, les puedo decir que la discapacidad asusta, pero es una bendición", dice.

Y aclara: "Emiliano es lo mejor que yo tengo, es mi motor... es el amor de mi vida".

Emiliano necesita un chequeo del corazón y asistencia nutricional.

Hay que ayudarlo.