Entra Frente Frío 18 a Nuevo León con temperaturas frías y lluvia

El frente frío número 18 ingresó este jueves a Nuevo León, según el análisis de imágenes de satélite realizado por Protección Civil del estado. El sistema se combina con una corriente de aire frío en capas altas y una franja con alto contenido de humedad, lo que provocará un mayor aporte de humedad hacia el norte y noreste del país, generando cambios en las condiciones atmosféricas durante las próximas horas.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, las autoridades mantienen vigilancia permanente mediante el monitoreo de información de CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y radares meteorológicos, con el objetivo de detectar cualquier variación que pudiera afectar a la entidad.

Condiciones previstas con el frente frío 18

Entre los principales efectos se encuentra la probabilidad de lluvias aisladas de intensidad ligera a moderada. Estas precipitaciones se concentrarían principalmente en la zona metropolitana de Monterrey, la región citrícola, así como en áreas del oriente y sur del estado. Se prevé que las lluvias se presenten de manera intermitente tanto en el transcurso del día como durante la noche.

Rachas de viento y sensación térmica

Además de la lluvia, se esperan rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, las cuales podrían registrarse con mayor intensidad en el periodo de la tarde-noche. Estas condiciones pueden generar una sensación térmica más baja en distintas zonas, especialmente en espacios abiertos.

Descenso de temperatura en la entidad

El avance del sistema frontal provocará un descenso gradual de la temperatura, que será más notable durante la noche. En gran parte del estado se estiman valores de entre 10 y 12 grados Celsius, mientras que en las zonas montañosas las temperaturas podrían ubicarse en un solo dígito.

Este cambio representará un contraste con las condiciones registradas previamente, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante cualquier actualización del pronóstico.

Municipios con mayor probabilidad de lluvia

Las localidades con mayor posibilidad de registrar precipitaciones son: Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina, Escobedo, Apodaca, Cadereyta, Juárez, Ciénega de Flores, Santiago, Allende, Montemorelos, Linares y Galeana.

Las autoridades estatales reiteraron que continuarán informando a la ciudadanía sobre cualquier cambio relevante en las condiciones del clima en Nuevo León a través de sus canales oficiales, conforme evolucione este sistema frontal.