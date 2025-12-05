Clima en Monterrey jueves 4 de diciembre - Máxima de 23 grados

Clima en Monterrey con ambiente agradable para esta jornada de jueves en donde se espera una temperatura máxima de 23 grados con cielo parcialmente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 23 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de jueves previo a un descenso en el termómetro. Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 11 grados y máxima de 16 grados. Pronóstico meteorológico general Este día, el frente frío número 18 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con una vaguada en altura y con el río atmosférico generando chubascos y lluvias fuertes en el norte el país, así como lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Durango, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones. De igual forma, se prevé un nuevo descenso de temperatura en las regiones antes mencionadas, rachas de viento y probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. A su vez, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos con descargas eléctricas en Nayarit, Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Con información de conagua.gob.mx