Clima en Monterrey jueves 4 de diciembre - Máxima de 23 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 23 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de jueves previo a un descenso en el termómetro.
Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 11 grados y máxima de 16 grados.
Pronóstico meteorológico general
Este día, el frente frío número 18 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con una vaguada en altura y con el río atmosférico generando chubascos y lluvias fuertes en el norte el país, así como lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Durango, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones.
De igual forma, se prevé un nuevo descenso de temperatura en las regiones antes mencionadas, rachas de viento y probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
A su vez, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos con descargas eléctricas en Nayarit, Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
Con información de conagua.gob.mx