Enfrentan negocios pérdidas tras impacto de tráiler

Dos negocios fueron afectados por el percance registrado ayer miércoles en la Carretera Nacional, por lo cual tuvieron que suspender sus actividades

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A casi 24 horas del accidente registrado en la Carretera Nacional, en el sector El Huajuquito del municipio de Santiago, las labores de emergencia concluyeron, pero para los comerciantes afectados apenas comienza el reto de reconstruir sus negocios y recuperarse de las pérdidas económicas que dejó el impacto de un tráiler de doble caja.

El percance ocurrió alrededor del mediodía del miércoles, cuando el operador del tráiler presuntamente dormitó mientras circulaba por la carretera. El vehículo salió de su trayectoria, atravesó un vivero y posteriormente terminó impactándose contra un establecimiento dedicado a la venta de perfiles y aceros, ocasionando severos daños materiales.

Aunque el tráiler y las unidades de emergencia ya fueron retirados del lugar, ambos negocios permanecen con actividades suspendidas. Este jueves, personal de Protección Civil realizó una nueva inspección, principalmente en el negocio de aceros, para evaluar las condiciones de la estructura metálica y descartar riesgos antes de permitir el ingreso de trabajadores y clientes.

En el vivero aún es evidente la magnitud del accidente. Árboles y plantas dañadas, malla derribada, parte del techo colapsado y las marcas que dejó el paso del tráiler forman parte del panorama, mientras el acceso continúa acordonado y los propietarios trabajan en la limpieza y evaluación de los daños.

Además de las afectaciones a la infraestructura, los comerciantes enfrentan pérdidas económicas derivadas de la suspensión de actividades. En el caso del vivero, el cierre representa dejar de recibir ingresos diarios, además del costo que implicará reponer plantas, árboles y otros productos dañados. En tanto, el negocio de aceros también permanece sin operar debido a las condiciones en que quedó su estructura.

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades informaron que no se registraron personas con lesiones de gravedad. Personal del vivero relató que el impacto ocurrió de manera repentina y que ahora su prioridad es rehabilitar las instalaciones para reanudar operaciones lo antes posible.