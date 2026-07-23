Tráiler se estrella contra vehículos; termina dentro de bodega

El aparatoso percance se registró sobre la Carretera Nacional, en dirección de norte a sur, a la altura de la colonia El Huajuquito, en Santiago

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El conductor de un tráiler perdió el control de la unidad mientras circulaba sobre la Carretera Nacional y terminó impactando dos vehículos estacionados, para posteriormente atravesar varios negocios hasta quedar al interior de una bodega, en el municipio de Santiago.

El accidente ocurrió sobre la Carretera Nacional, en dirección de norte a sur, a la altura de la colonia El Huajuquito, frente al vivero Luna y Cielo.

De acuerdo con información preliminar, el operador, identificado como José, originario de León y con destino a Tamaulipas, circulaba a velocidad de consideración cuando se quedó dormido al volante, situación que provocó que perdiera el control de la pesada unidad.

Tras salir de la carpeta asfáltica, el tráiler impactó dos vehículos que se encontraban estacionados frente al vivero.

En uno de ellos estaba María Gutiérrez junto a un familiar realizando compras, quien logró ponerse a salvo al brincar del automóvil al percatarse de que la unidad de carga se dirigía hacia ella.

Después del impacto, el tráiler atravesó un segundo vivero ubicado a un costado, continuó su trayectoria sobre un negocio de venta de materiales para fachadas y finalmente se introdujo a una bodega dedicada a la comercialización de acero, donde ocasionó diversos daños estructurales.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Santiago y de Protección Civil de Nuevo León, quienes brindaron atención a los involucrados y descartaron riesgos adicionales.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Tránsito acordonaron el área y realizaron las labores correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

De manera preliminar, una fuente señaló que el conductor tenía poca experiencia operando unidades de carga pesada.

El operador fue retenido por las autoridades y trasladado ante el Ministerio Público, donde rendirá su declaración y se le practicará el dictamen correspondiente para determinar las causas del accidente.