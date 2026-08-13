Enfrenta proceso por homicidio por empujar a hombre hacia tráiler

Héctor Iván “N”, de 35 años, fue vinculado a proceso por homicidio simple tras presuntamente empujar a un hombre hacia Ruiz Cortines, donde fue atropellado.

Héctor Iván “N”, de 35 años, señalado como el presunto responsable de empujar a un hombre de 63 años hacia la avenida Ruiz Cortines, donde fue atropellado por un tráiler, ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio simple y permanece en prisión preventiva.

Lo anterior fue dado a conocer por el fiscal general de Justicia del estado, Javier Flores Saldívar, quien precisó que el acusado ya fue presentado ante un juez de control y continuará su proceso al interior de un Centro de Reinserción Social.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras del C4 de Monterrey, Héctor Iván “N” habría empujado al señor Orlando hacia la avenida cuando circulaba un tráiler. Sin embargo, en el video también se observa un momento en el que el acusado intenta detener a la víctima para evitar que cayera a la carpeta asfáltica.

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“Ya fue puesto a disposición de un juez de control a Héctor Iván, el cual fue vinculado por el delito de homicidio simple y se encuentra en prisión preventiva. El video que circuló ahí se ve una cuestión meramente circunstansial, se ve hasta intención de evitar que caiga en la calle pero efectivamente esa actitud irresponsable tuvo como consecuencia el que perdiera la vida el señor Orlando”, dijo Javier Flores.

El fiscal señaló que, hasta el momento, no se cuenta con los resultados de las pruebas toxicológicas practicadas al detenido, por lo que tampoco se ha determinado si al momento de los hechos se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

Asimismo, indicó que aún no cuentan con información que permita establecer si Héctor Iván “N” presenta algún problema de salud mental.

“Hasta el momento no tenemos esa información”, agregó.

Flores Saldívar también aclaró que el detenido no es una persona en situación de calle.

Héctor Iván “N” fue detenido el pasado 8 de agosto, dos días después de los hechos. Las cámaras del C4 permitieron dar seguimiento a sus movimientos hasta lograr su ubicación. Al momento de su captura, vestía la misma playera que llevaba el día del atropello.