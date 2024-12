Dispuesto Samuel a construir Presupuesto en que ganen todos

Para no meter “ruido” y como muestra de que busca sacar “el mejor paquete económico para Nuevo León” junto con los diputados locales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se desistió del paquete de reformas que había propuesto en materia fiscal y hacendaria.

Con estas reformas que PRI y PAN habían dicho que rayaban en el “terrorismo”, se buscaba darle al estado mayores facultades en materia de cobros y fiscalización a contribuyentes, negocios con venta de alcohol y propietarios de vehículos.

En realidad, afirmó el gobernador en un mensaje subido a sus redes sociales, estas reformas sólo se estaban armonizando con leyes federales, pero al resultar un obstáculo, prefirió retirarlas de su paquete fiscal presentado el pasado 20 de noviembre.

El mandatario le dijo a los diputados que se enfoquen en los temas de egresos e ingresos y que está dispuesto a construir un Presupuesto 2025 en el que ganen todos.

“Hubo ruido, algunos señalaron hasta terrorismo, no hay tal caso, este paquete es muy sencillo, no sube impuestos, no crea impuestos, no sube tasas, no aumenta objetos, sujeto, no quita exenciones, sino todo lo contrario, sabemos que está ahorita la economía complicada y no vamos a aventarle más leña al fuego”, expresó.

“Hemos decidido el día de hoy que se desistan esas dos leyes para concentrarnos exclusivamente en el paquete de ingresos y de egresos, acabo de firmar tales documentos deben estar llegando al Congreso ahorita a mediodía y decirle a los diputados cuenten, conmigo vamos a sacar la mejor agenda y el mejor paquete posible para Nuevo León”, afirmó el mandatario.

Entre las leyes que pretendía que el Congreso del estado modificara estaban el Código Fiscal, la Ley de Hacienda del Estado y a la Ley para la Prevención y Combate el Abuso del Alcohol.

“El Ejecutivo buscaba homologar facultades a las autoridades federales, ajustes administrativos que tendieran a la mayor recaudación en aquellos giros con venta de alcohol, las cuales fueron presentadas el 20 de noviembre de 2024, dentro del Paquete Fiscal.

“El desistimiento se hizo, en virtud de que han sido uno de los obstáculos para que sigan avanzando las negociaciones del Paquete Fiscal 2025”, señaló el mandatario.

El Congreso local se declaró este miércoles en sesión permanente luego de que no alcanzó acuerdos para aprobarlo.

Se acordó entrar en una negociación para luego aprobarlo tentativamente el viernes.

“El Congreso deberá de tener por desistidas dichas reformas y continuar en el análisis de las Leyes de Ingresos y Egresos del Estado, en donde se planteó un esquema que asegura los programas de seguridad, de igualdad, de salud, educación y todos aquellos que requiere la sociedad, así como se mueva la economía y se generen empleos”, afirmó el estado.

